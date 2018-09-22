مهرجان همسة للآداب والفنون يكرم حنان مطاوع في دورته السادسة

أعلنت إدارة مهرجان همسة للآداب والفنون عن تكريم الفنانة "حنان مطاوع" وجائزة افضل ممثلة عن دورها بــ مسلسل "الرحلة" ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة، وذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان القدير عزت أبو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم وكلا من السينارست عاطف بشاي، والإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه، ومدير المهرجان عمرو فتحى الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصرى.



الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم وحش الشاشة " فريد شوقي " و سيقام المهرجان يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري بقاعة سيد درويش.