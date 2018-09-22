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النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:50 م
صدى البلد
علا أحمد
توافد عدد من النجمات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته الثانية وذلك ضمن فاعليات اليوم الثاني، وتنوعت الإطلالات الخاصة بهم ما بين المشابه لما ارتدوه فى اليوم الأول، وتنافسن على الأفضل، فارتدت الفنانة ليلى علوى فستان باللون الأخضر وهو ما جعلها تبدو بصور مميزة كثيرًا، فبدت وأنها فتاة عشرينية، فوفقت أيضا فى إختيار الماكياج الخاص بها وكذلك الإكسسورا التى منحتها لمسة جمالية.

بينما لاقت الفنانة الشابة جميلة عوض ترحيبا ضخما من قبل متابعيها على السوشيال مديا، وذلك بعد ظهورها بفستان فضي لامع باكمال طويلة، ولكنه قصير، وهو ما دفعها لإرتداء "بوت طويل"، مما منحها مظهر جمالى وملفت للإنتباه، واختيارها للماكياج وتسريحة الشعر كان موفق أيضًا مما جعل الإطلالة بصورة عامة جذابة ومميزة.

فيما ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة سوداء مكشوفة من منطقة الصدر فكان الفستان الخاص بها مفتوح كثيرا وذات اكمام منسدلة على كتفها، و فضلت أن تترك شعرها مبعثر وهو ما منحها إطلالة عفوية بعض الشيء وكعادتها تألقت فى إختيار الإكسسورات الخاصة بها، بينما اختارت الفنانة ريها عبد الغفور أن تظهر بفستان باللون الأحمر ذات قطعتين توب قصير أظهر من خلاله منطقة البطن ، ووفقت فى إختيار الماكياج الخاص بها وكذلك تسريحة شعرها التى تماشت كثيرا مع الفستان.

واختارت الفنانة يسرا اللوزى الظهور بفستان باللون الفيروزي الذي تماشى كثيرا مع لون شرتها وهو ما جعلها تبدو مميزة ولكن لاق إنتقادات لاذعة بسبب إختيارها للشعر القصير وهو ما لاقي إنتقادات لاذعة من محبيها.
النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور
النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور
النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور
النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور
النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

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