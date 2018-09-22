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اقتصاد

خبيرة: الهيئات الاقتصادية أظهرت أهميتها خلال الفترات الحالية

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أكدت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الهيئات الاقتصادية الحكومية المختلفة اثبتت أهميتها خلال الفترات السابقة في دعم الاقتصاد القومي حتي وان كانت هناك بعض الاخفاقات لدي بعض القطاعات منها.

أوضحت " شلبي" لـ"صدي البلد" أن أبرز تلك الجهات هيئات السلع التموينية و الاستثمار والمناطق الحرة و التنمية الصناعية، ظهر دورها بقوة بعد خروج حزمة من التشريعات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وخروج برنامجها الإصلاحي للنور و اشادة المؤسسات الاجنبية به.

وأوضحت " شلبي" ان هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة و التنمية الصناعية تقوم بجهود كبيرة لتحسين صورة ريادة الاعمال والاستثمار وجذب ثقة المستثمرين لضخ أموالهم في مصر لزيادة فرص العمل و تحقيق التنمية المطلوبة وخصوصا بعد إنشاء مراكز للاستثمار و الخريطتين الاستثمارية والصناعية.

وأشارت إلي ان الحكومة مطالبة بصورة اكبر بالقضاء علي الروتين والبيروقراطية حتي تظهر نتائج الاجراءات الاصلاحية وتهيئة بيئة عمل مواتٍ وحقيقي لتحقيق الطفرة الاقتصادية المطلوبة.

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