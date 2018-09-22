مشاية كوبري عتريس تهدد أرواح آلاف الطلاب في كفر الشيخ

يشكو أهالي مدينة دسوق بكفر الشيخ من تأخر تنفيذ كوبري عتريس الذي يربط بين حي التجاريين وحي دحروج، خاصة طلاب 4 مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية فنية "صناعية" والذين يعبرون عبر ممر ضيق أقيم على ترعة القضابة لا يتعدى عرضه نصف متر، وذلك أثناء الذهاب إلى مدارسهم، ما يهدد سلامة الطلاب؛ لأن هذا الممر لا يستطيع تحمل الحمولة الزائدة مع تكدس الطلاب خلال فترة الصباح.





يقول مجدي عبد السلام، من أبناء مدينة دسوق، لـ"صدى البلد"، إنه صدر قرار من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق، بإحلال وتجديد كوبري عتريس في يناير 2017م، لربط حي شمال بحي جنوب ويخدم أهالي المدينة بصفة عامة، وتم طرح هذا المشروع وإرسائه على إحدى شركات المقاولات، وتأخر تنفيذ هذا المشروع بعد إزالة الكوبري تمامًا لإنشاء آخر جديد بدلًا منه.





وأضاف، تم نقل مواسير مياه الشرب الكبيرة المارة أسفل بطن الكوبري من خلال وضعها على مشاية حديدية على ترعة القضابة بمدينة دسوق، عرضها لا يتجاوز نصف متر بطول الكوبري بصفة مؤقتة، وقد استغل الأهالي هذا الممر "المشاية" لعبور الطريق واختصار المسافة، خاصة أنه يخدم منطقة سكنية كبيرة بالإضافة إلى عبور طلاب مدارس الشهيد أنور الصيحي، ومدرسة دسوق الثانوية الصناعية ومجمع مدارس الإبراهيمية الخاصة، وما هو ما يهدد الأرواح لأنه ممر غير قانوني لعبور المشاة.





وتفقدت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يرافقها مصطفى مرعي، مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، هذا الممر والمقام مؤقتًا لحين الانتهاء من الإنشاءات المقامة لإعادة إحلال وتجديد كوبرى عتريس، حيث أجرت عدة اتصالات مع مسئولي مجلس المدينة والمحافظة لغلق هذا الممر حرصًا على سلامة الطلاب وإيجاد بديل آمن لذهابهم لمدارسهم.



