ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

مشاية كوبري عتريس تهدد أرواح آلاف الطلاب في كفر الشيخ

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:54 م
صدى البلد
محمود زيدان
يشكو أهالي مدينة دسوق بكفر الشيخ من تأخر تنفيذ كوبري عتريس الذي يربط بين حي التجاريين وحي دحروج، خاصة طلاب 4 مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية فنية "صناعية" والذين يعبرون عبر ممر ضيق أقيم على ترعة القضابة لا يتعدى عرضه نصف متر، وذلك أثناء الذهاب إلى مدارسهم، ما يهدد سلامة الطلاب؛ لأن هذا الممر لا يستطيع تحمل الحمولة الزائدة مع تكدس الطلاب خلال فترة الصباح. 

يقول مجدي عبد السلام، من أبناء مدينة دسوق، لـ"صدى البلد"، إنه صدر قرار من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق، بإحلال وتجديد كوبري عتريس في يناير 2017م، لربط حي شمال بحي جنوب ويخدم أهالي المدينة بصفة عامة، وتم طرح هذا المشروع وإرسائه على إحدى شركات المقاولات، وتأخر تنفيذ هذا المشروع بعد إزالة الكوبري تمامًا لإنشاء آخر جديد بدلًا منه.

وأضاف، تم نقل مواسير مياه الشرب الكبيرة المارة أسفل بطن الكوبري من خلال وضعها على مشاية حديدية على ترعة القضابة بمدينة دسوق، عرضها لا يتجاوز نصف متر بطول الكوبري بصفة مؤقتة، وقد استغل الأهالي هذا الممر "المشاية" لعبور الطريق واختصار المسافة، خاصة أنه يخدم منطقة سكنية كبيرة بالإضافة إلى عبور طلاب مدارس الشهيد أنور الصيحي، ومدرسة دسوق الثانوية الصناعية ومجمع مدارس الإبراهيمية الخاصة، وما هو ما يهدد الأرواح لأنه ممر غير قانوني لعبور المشاة.

وتفقدت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يرافقها مصطفى مرعي، مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، هذا الممر والمقام مؤقتًا لحين الانتهاء من الإنشاءات المقامة لإعادة إحلال وتجديد كوبرى عتريس، حيث أجرت عدة اتصالات مع مسئولي مجلس المدينة والمحافظة لغلق هذا الممر حرصًا على سلامة الطلاب وإيجاد بديل آمن لذهابهم لمدارسهم.

من جانبه، أصدر اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، منشورًا موجهًا لإدارة دسوق التعليمية بالتنبيه مشددًا على طلاب المدارس الموجودة بمنطقة إنشاء الكوبرى بعدم استخدام الممر حيث إنه غير مخصص لعبور المشاة وذلك حرصًا على حياة الطلاب، مع جواز الاستعانة مؤقتًا بالمرور لتلك المدارس عن طريق كوبرى المدير أو مزلقان فوه، و وضع لافتات تحذيرية لمنع استخدام الممر للمشاة. 
مشاية كوبري عتريس تهدد أرواح آلاف الطلاب في كفر الشيخ
مشاية كوبري عتريس تهدد أرواح آلاف الطلاب في كفر الشيخ
مشاية كوبري عتريس تهدد أرواح آلاف الطلاب في كفر الشيخ
مشاية كوبري عتريس تهدد أرواح آلاف الطلاب في كفر الشيخ
مشاية كوبري عتريس تهدد أرواح آلاف الطلاب في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

دوري أبطال أفريقيا..15 دقيقة قوية بين الأهلي وحوريا..وخناقة بين اللاعبين

ميدو ينعي عملاق حراسة مرمى الأهلى

بث مباشر لمباراة ليفربول محمد صلاح أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

مات دون عرضه.. أحمد شهيد كرداسة منع البلطجية من معاكسة شقيقته فقتلوه.. صور

أحمد موسى ساخرا من رد الحرس الثوري على هجوم الأحواز: كله فنكوش.. فيديو

القائم يحرم الأهلي من تحقيق هدف التقدم في شباك حوريا الغيني

شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروى تفاصيل اعتداء بلطجية كرداسة على أخيها.. فيديو

الاتحاد الدولي يتغنى بـ محمد صلاح بعد مباراة التوهج أمام ساوثهامبتون

عادل هيكل.. أبو الهول الثاني نجم سينما بعد تاريخ حافل مع الأهلي والمنتخب

عادل مصطفى: فوزنا على بيراميدز برباعية مستحق

مصر بطلا لأمم أفريقيا لناشئي اليد على حساب تونس

هجوم ناري من جماهير الإسماعيلي ضد عصام الحضري بعد ثلاثية سموحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

شاهد .. إيمي سمير غانم بإطلالة مختلفة بمهرجان الجونة

أسما شريف منير تقضي شهر العسل مع محمود حجازي في سهل حشيش.. صور

فيديو

هتاف الجالية المصرية يملأ شوارع نيويورك دعما للسيسي من أمام مقر إقامته
دوري أبطال أفريقيا.. وليد سليمان يمنح الأهلي التقدم على حورويا في الشوط الأول
أحمد موسى: كل نجوم العالم مروا بما تعرض له محمد صلاح.. فيديو
سفير مصر في قبرص: تركيا ليس لها حق اكتشاف الغاز بالبحر المتوسط.. فيديو
رئيس جامعة القاهرة: الطابور الخامس يروج شائعات لخلخلة المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟