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ثقافة

القومي للترجمة يحتفل بصدور موسوعة الهرمانيوطيقا بحضور جابر عصفور.. غدا

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
يحتفل المركز القومي للترجمة ،الاثنين المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري،بصدور موسوعة الهرمانيوطيقا والتي صدرت مؤخرا عن المركز القومي للترجمة ونقلها إلى العربية المترجم الكبير محمد عناني .

يشارك في الندوة كل من الدكتور جابر عصفور،الأستاذ الدكتور محمد عناني و الدكتورة منى طلبة ،ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث،وذلك في تمام السابعة بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

الموسوعة هي أول و احدث و أوفى مرجع عن الهرمانيوطيقا بمعانيها وفروعها المختلفة،من أسس التفسير الفلسفية الى اسس الشرح والايضاح والتاويل الى دلالات الفهم والادراك فى شتى العلوم الانسانية .

وتضم الموسوعة الصادرة في ثلاثة أجزاء، 56 فصلا كتبها صفوة المتخصصين في جميع فروع الإنسانيات ،من بلدان ولغات تقاليد فلسفية متنوعة ،تضمن عدم هيمنة تيار فكرى واحد على الموسوعة ،وان كانت مداخلها المختلفة تشترك في مناهجها العلمية الحديثة.

والموسوعة مرجع لا غنى عنه لكل ما يدرس علما من العلوم الانسانية فى عالم اليوم نظريا وعلميا ،من الفلسفة الخالصة الى مجالات تطبيق التفسير والفهم فى الحياة العملية فى كل مكان .

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