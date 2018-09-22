بعد هجوم الأحواز .. تعرف على دور الحرس الثوري الإيراني في طهران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مسلحين أطلقوا النار على عرض عسكري جنوب غرب إيران ،اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصا نصفهم تقريبا من الحرس الثوري، في أحد أسوأ الهجمات على هذه القوات.



وقال التلفزيون الرسمي إن الهجوم، الذي أصيب فيه 60 مصابا، استهدف منصة احتشد فيها المسؤولون بمدينة الأحواز، لمتابعة حدث يقام سنويا بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت في الفترة بين عامي 1980 و 1988.



وفيما يلي أبرز المعلومات عن الحرس الثوري الإيراني، الذي تشكل الحرس بعد الثورة الإيرانية في 1979 لحماية النظام الديني الحاكم ومبادئ الثورة.



ويتبع الحرس الثوري الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، ويضم نحو 125 ألف مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية، كما يقود الحرس ميليشيا "الباسيج" وهي قوة من المتطوعين المخلصين للثورة.



ونفذت قوة الباسيج موجة من الهجمات في الحرب مع العراق خلال الثمانينات، ويقول محللون إن عدد أفراد الباسيج يقدر بالملايين وإن مليونا منهم أعضاء نشطون.



ويعد فيلق القدس الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني فرع للحرس الثوري ينفذ عمليات خارج حدود إيران، حيث حارب أعضاء هذا الفيلق إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية كما ساندوا قوات الأمن العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال السنوات الماضية.



وتبنى الحرس الثوري موقفا حادا من الخلاف مع الغرب، حيث هدد الحرس بعرقلة حركة النفط في الخليج إذا اضطر لذلك لكن قادته شككوا في احتمال شن الولايات المتحدة لهجوم لما سيتبعه من بدء صراع إقليمي أوسع نطاقا.



وشكك قادة كبار الحرس في حدوث انفراجة مع الغرب بعد توقيع الرئيس حسن روحاني للاتفاق النووي عام 2015 والذي فرض قيودا على برنامج إيران النووي في مقابل رفع بعض العقوبات عنها.



وعندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو، قال القادة المحافظون في الحرس الثوري إن هذه الخطوة أظهرت أن الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة، لا يمكن الثقة به.



وبشأن القدرة العسكرية للحرس الثوري، يقول محللون إن الحرس يشرف على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والذي يتضمن صواريخ مثل "شهاب 3" الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، واستخدم الحرس تلك الصواريخ في هجمات ضد المسلحين في سوريا العام الماضي كما استهدف جماعة إيرانية كردية معارضة في شمال العراق بهجوم صاروخي في أوائل الشهر الجاري.



كما يجري الحرس الثوري تدريبات عسكرية باستخدام الزوارق السريعة في الخليج وهي تكتيكات يقول محللون إنها "من الممكن اللجوء إليها لعرقلة خطوط شحن النفط في الخليج"، حيث يمتلك الحرس الثوري الكثير من معدات القتال التقليدية وقدرات ظهرت خلال مشاركته في الصراعين بسوريا والعراق.



وانتقد الرئيس روحاني الانخراط السياسي للحرس لكن قادته تصدوا لذلك منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي كان ينظر إليه على أنه أكبر إنجازات روحاني السياسية،ويبدو أن الحرس يضع نفسه في مكانة تؤهله لتعزيز قوته السياسية بعد تنحي أو وفاة خامنئي الذي يبلغ من العمر 79 عاما.