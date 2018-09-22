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مرأة

طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكروسون فى المنزل

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
علا أحمد
تسعي كل ربة منزل مع بداية العام الدراسى لإعداد المعجنات لأطفالهن فى المنزل وذلك لضمان حصولهم على وجبة مضمونة وغير ملوثة ولكن كثير من الامهات لا تتقن طرق عمل تلك المعجنات ونسلط الضوء اليوم على الكروسون بالشوكولاته.

المكونات:
5 أكوب دقيق
ملعقه كبيرة سكر
ملعقتان كبيرتان خميرة فورية
كوبان من الماء الدافئ
ملعقتان كبيرتان من الحليب المجفف.
0.5 كوب زيت.

للحشو:
شوكولاتة.

الخطوات
نضيف السكر والخميرة إلى الماء الدافئ ونقلبهم جيدا ويغطى ويترك لمدة 5 دقائق
يوضع كوبين دقيق في وعاء واسع مع الحليب المجفف ويضاف لهم الماء المضاف له الخميرة
ونقلب جيدا ونتركه في مكان دافئ مدة 10 دقائق او ربع ساعة.
نضيف لها ما تبقي من الدقيق الـ 3 اكواب والزيت ونعجن جيدا وممكن نحتاج نضيف دقيق ونستمر بالعجن.
نقطع العجينة على هيئة مثلثات.
عند الطرف العريض من كل مثلث نضع قطعة شوكولاته ونلف العجينه بحيث يتكون شكل الكرواسون وبالفرشه ندهن الوجه بالسمن ونشكها بالشوكه في كذا مكان حتى لا تنتفخ جدا في الفرن.
نضعهم في صينيه مدهونه زيت ويخبز في فرن دافئ عند درجة حراره 200 درجه لمدة من 12 إلى 15 دقيق.

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