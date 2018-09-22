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أيمن الحكيم يطالب بمحاسبة وزير الثقافة لهذا السبب

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفى، أيمن الحكيم، إن إهمال منزل الموسيقار بليغ حمدي وأم كلثوم يعد جريمة في حق الغناء بمصر، مطالبا بمحاسبة وزير الثقافة في ذلك الوقت جراء ما حدث.

وأضاف الحكيم خلال لقائه مع الإعلامية "عزة مصطفى" ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن فيلا أم كلثوم ومكتب بليغ حمدي يقعان في شارع بهجت علي، وتعرضت الأولى للهدم والثانية تم تحويلها إلى مقر شركة.

وأشار الكاتب الصحفي أيمن الحكيم إلى أن مقتنيات الموسيقار بليغ حمدي تم رميها بالخارج بعد قيام صاحب العقار باسترداد المكتب نظرا لعدم وجود ورثة شرعيين للموسيقار بعد رحيله.

وأطلق على الموسيقار بليغ حمدي لقب "بيتهوفن مصر"، بوصفه عبقري في مجاله ولم يحصل على حقه في التكريم من الدولة.

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