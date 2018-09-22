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سفير مصر في قبرص: تركيا ليس لها حق اكتشاف الغاز بالبحر المتوسط.. فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:49 م
سفير مصر في قبرص
سفير مصر في قبرص
هاني حسين
قالت السفيرة مي خليل، سفير مصر في قبرص، إن الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن الغاز، يوفر الإطار القانوني لنقل الغاز وتوفير مصادر أخرى متنوعة للطاقة والغاز بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت " خليل" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن
تركيا ليس لها الحق في رفض أي تنقيب أو اكتشافات للغاز في البحر الأبيض المتوسط لأنها دولة محتلة للجزء الشمالي من قبرص.

وتابعت: الاتفاق يدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص للاستفادة من اكتشافات حقول الغاز".

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