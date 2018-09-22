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توك شو

أيمن الحكيم: بليغ حمدي قدم أغاني انتصارات أكتوبر بدون مقابل

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفى، أيمن الحكيم، إن الموسيقار بليغ حمدي، قدم أغاني انتصارات أكتوبر الوطنية بدون مقابل حبا في مصر.

وأضاف الحكيم خلال لقائه مع الإعلامية "عزة مصطفى" ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن بليغ حمدي اصطحب زوجته المغنية وردة إلى الإذاعة المصرية بعد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من أجل تقديم أغاني وطنية وتكفل بجميع مقومات الأغنية بداية من كتابة الشعر والتلحين والغناء، وحتى الكورال.

وأشار الكاتب الصحفى، أيمن الحكيم، إلى أن بليغ حمدي بعد صدور حكم بحبسه عام سافر إلى فرنسا خوفا من تعرضه للحبس وحينها عرض عليه العقيد معمر القذافي توفير جواز سفر دبلوماسي وإعطائه 15 شيكا على بياض، مقابل إنشاء معهد موسيقي في ليبيا، الأمر الذي رفضه بليغ حمدي حبا في مصر.

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