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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ16.25 مليار جنيه..غدا

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية غدا الأحد طرح أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة 16.25 مليار جنيه لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقال جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي، إن وزارة المالية تسعي لاستهداف طرح 36 مليار جنيه مجمل طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري عبر 3 استحقاقات أسبوعية.

وذكر البنك المركزي انه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه

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