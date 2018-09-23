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اقتصاد

المالية تبيع أجلي خزانة بـ16.25 مليار جنيه.. اليوم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية اليوم، الأحد طرح أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة 16.25 مليار جنيه لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقال جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي، إن وزارة المالية تسعي لاستهداف طرح 36 مليار جنيه مجمل طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري عبر 3 استحقاقات أسبوعية.

وذكر البنك المركزي أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.25 مليار جنيه وأجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه.

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