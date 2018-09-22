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رياضة

القائم يحرم الأهلي من تحقيق هدف التقدم في شباك حوريا الغيني

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:37 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
حرم قائم مرمى فريق حوريا الغيني أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول، والتقدم لفريقه في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومرر وليد سليمان كرة عرضية على رأس كوليبالي لاعب الأهلي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، وتمر من كوليبالي لتصل الى ايمن اشرف المتابع على الكرة ويسدد رأسية مميزة ولكن ترتطم بالعارضة وتخرج خارج الملعب.

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