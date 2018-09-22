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رئيس جامعة القاهرة: الطابور الخامس يروج شائعات لخلخلة المجتمع

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:47 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن اليوم الدراسي الأول في جامعة القاهرة شهد إقبالا كبيرا للطلبة، موضحا أن اليوم الدراسي شهد سيولة لدخول الطلبة إلى الجامعة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر» تقديم الإعلامي «كمال ماضي»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الطابور الخامس للجماعات الإرهابية يروج لشائعات هدفها الخلخلة الاجتماعية، موضحا أن غياب الوعي النقدي لا يميز بين المعلومة الحقيقة والشائعة.

وأشار إلى أن الجامعة ستقوم بتدريب الطلبة على إقامة المشروعات الصغيرة، للإنفاق على نفسه وأسرته، خلال فترة الدراسة وبعد انتهاء الدراسة.

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