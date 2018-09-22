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أحمد موسى ساخرا: قطر اكتفت ذاتيا من إنتاج كراتين البيض .. فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:46 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق، لم يحدث في أي مكان بالعالم، مضيفا:" عملوا حاجة لازم تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" القطريون فرحانين وخصصوا حلقات في إعلامهم المرئي، لأنهم اكتفوا ذاتيا من إنتاج كراتين البيض!".

وتابع ساخرا:" أيه الصناعة الحلوة دي .. ده انتوا جامدين جدا، والإنجاز ده يعبر عن دويلة قطر وحجمها الطبيعي ".

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