أحمد موسى: كل نجوم العالم مروا بما تعرض له محمد صلاح.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عاد للتسجيل مرة أخرى في مباراة فريقه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" يورجن كلوب مدرب ليفربول، هو اللي خلا محمد صلاح يلعب بشكل جيد ويسجل هدف عندما جعله مهاجم صريح، وكل لاعبي الفريق يخدموا عليه".



وتابع:" محمد صلاح هو العالمي والأيقونة، وما مر به محمد صلاح في الفترة الأخيرة وعدم تسجيله للأهداف تعرض له كافة نجوم العالم".

