افتتاح معرض للزي الإسلامي في متحف أمريكي

افتتح متحف في سان فرانسيسكو معرضًا جديدًا يهتم بموضة النساء المسلمات، حيث يعرض نماذج لملابس المرأة المسلمة .



ويسلط المعرض المقام في متحف "دي يونغ" في حديقة جولدن جيت بولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، على العادات والتقاليد والثقافات، بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية التي تشكِل موضة المرأة المسلمة ، التي تلتزم بثاني أكبر دين في العالم بحسب ما ذكر موقع worldbulletin""



ويقول" ماكس هوللين"، المدير السابق وقال الرئيس التنفيذي لمتاحف الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو "هناك من يعتقد أنه لا توجد موضة على الإطلاق بين النساء المسلمات ، لكن العكس هو الصحيح ، حيث يوجد أزياء حديثة وحيوية وغير عادية ، خاصة في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة"،



ويضم المعرض حوالي 60 مصممًا مختلفًا من مختلف أنحاء العالم ، بما في ذلك قطر وتركيا وإندونيسيا، ليفتتح المعرض في وقت يعتبر مضطرب لحال المسلمين في الغرب ، حيث اتخذت العديد من الدول تحركات قانونية لحظر ارتداء المرأة المسلمة. في الدنمارك ، حظرت الحكومة ارتداء النقاب ، كما حظرت فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة في عام 2011 ، وفي عام 2016 كان هناك غضب عندما دافعت الحكومة عن الحظر المفروض على ملابس السباحة التي تمنع النساء المسلمات من الذهاب إلى الشواطئ العامة.



وقال المنسق المسؤول عن الملابس والفنون"الموضة تكون في أفضل حالاتها عندما تتكيف مع احتياجات المجتمع وتعكس التيارات الاجتماعية والسياسية "، كما يقول القائمون على المتحف " أن هذا المعرض هو الأول من نوعه الذي يتناول الملابس الإسلامية بهذه الطريقة.



وقد بدأت صناعة أزياء المحجبات والتي تبلغ قيمتها حاليًا 44 مليار دولار ، تكتسب جاذبية من منافذ الموضة الغربية لأنها تريد تلبية احتياجات المسلمين.



وفي العام الماضي ، بدأت ماركة الملابس الرياضية "Nike" في تسويق الحجاب الرياضي واستخدمت البرونزية المسلمة الفائزة بالسباق "ابتهاج محمد" كوجه للحملة، كما أدخلت متاجر التجزئة Uniqlo اليابانية أيضًا خطًا للأزياء في 2015 مع مصممة الأزياء الإسلامية هناء تاجيما.



وأشار المتحف إلى أنه من أصل 1.8 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم ، يعيش 250،000 في منطقة خليج كاليفورنيا ، وأن موضة البلدان ذات الأغلبية المسلمة ومجتمع الشتات الإسلامي غذت أشكالًا جديدة من الأزياء لتتطور.



ويستمر المعرض من 22 سبتمبر إلى 6 يناير ، وبعد ذلك سيتم نقله إلى متحف Angewandte Kunst في فرانكفورت ، ألمانيا.