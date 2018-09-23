برلماني: مقترح منع العمل فوق الستين يواجه عراقيل

أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مقترح منع العمل فوق سن الستين يحتاج إلى إجراء تعديلات بقانون العمل.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المقترح محير، كما أن هناك عراقيل تواجهه منها الاحتياج للكفاءات والخبرات، موضحًا أنه يصعب تطبيقه إلا حال عدم وجود مثيل للموظف الكفء والخبرة على رأس العمل.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أنه يمكن تطبيق المقترح على المستشارين، حيث يذهب جزء كبير من موازنة الأجور إلى المستشارين.



