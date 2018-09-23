عايزين ست.. دورات أنوثة للتدريب على التعامل مع الجنس الخشن.. فيديو وصور

"الهدف إنك توصلى لحب الذات والثقة بالنفس فى علاقتك مع نفسك، وتوصلى للتناغم مع الجنس الآخر وتكونى سعيدة فى علاقتك مع شريك حياتك، وإنك تتعاملى بذكاء عاطفي مع نفسك ومع الناس ومع الجنس الآخر"، شعارات انتهجتها إحدى مدربات الأنوثة لتنعم السيدات بحياة زوجية وصحيحة.



داخل إحدى قاعات المراكز في الدقي، تلتف عدد من الفتيات والسيدات ممن تتراوح أعمارهن بين 20 – 35 سنة حول فتاة في نهاية العقد الثاني من العمر، «نور بكري» مدربة أنوثة لجأت إليها العديد من الفتيات البعيدات عن فطرتهن لتعيد إليهن روح الأنوثة.



بين كبت المجتمع، وفقدان الثقة بالنفس، وإهمال المرأة العناية بأنوثتها في المنزل أو العمل، كلها تحديات دفعت الشابة العشرينية نور لتعمل كمدربة أنوثة "حبيت أساعد ستات غيري يحافظوا على علاقاتهم في الحياة".



«مدربة الأنوثة» المهنة التي لم تتردد على مسامع المجتمع المصري من قبل؛ لكنها سرعان ما احتلت مكانة بين النساء، فماذا تفعل مدربة الأنوثة؟

تعمل مدربات الأنوثة على تصحيح نظرة المرأة لنفسها، ومساعدتها على تخطي عواقب علاقتها مع أسرتها، أصدقائها والجنس الآخر؛ من خلال الاستماع وحل المشاكل، ووضع التمارين المناسبة لكل مشكلة، وتفريغ الشحنات السلبية، تشبه في عملها مدربي التنمية البشرية، فهي تعتبر فرعا من فروعها الآن.



"واحد قريبي قالي إنتي ما يتبصلكيش.. لكن دلوقتي ارتحت وحبيت نفسي أكتر"، هكذا عبرت إحدى الحاضرات عما كانت تعانيه من عدم الثقة بالنفس كالكثير من الفتيات اللاتي تعوقهن انتقادات من حولهن عن تقبل الذات.



ولكن الغريب في الأمر تعليق وفاء على أنها غير متقبلة للشخصية التي تحولت إليها بعد الجلسات قائلة: "مش عاجباني الدبلوماسية اللي بقيت فيها.. وكل ما اعمل حاجة يتقالي برافو!"، فنصحتها نور بألا تترك نفسها للسلبية وأن تجمع بين الشخصية الجديدة وصفاتها الجيدة القديمة.



كانت نور نصحت أخرى بمحاولة إقناع زوجها بفائدة الحضن لها ولابنها، وأن له عددا يتراوح بين 4 - 24 حضنا في اليوم، وبالفعل استجاب زوجها، وشعرت بالاختلاف، على حد قولها.



الكورس هو "جرعة أنوثة" ينقسم إلى 4 جلسات في الشهر، سعر الجلسة 200 ج، وتوجد كورسات أخرى كـ"جرعة حب"، و"جرعة قبول" وجرعة "نسيان"، بالإضافة إلى خصم 20% على جميع الكورسات والجلسات لأى بنت والداها منفصلان، أو والدها متوفى، أو ليس لديها شخص يعولها وغير قادرة على الدفع، وأخيرًا كتيب به تمرينات من تصميم نور التي عملت كـ"جرافيك ديزاينر"، تقرأه الفتيات للتعبير عن نفسها وما تشعر به.

