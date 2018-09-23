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برلمان

نائبا المنيا يحصلان على موافقة الصحة بإنشاء مركز لأمراض القلب

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
مجدي ملك وتوحيد تامر
مجدي ملك وتوحيد تامر
أحمد أيمن
حصل النائبان مجدي ملك وتوحيد تامر، عضوا مجلس النواب بدائرة المنيا، على موافقة وزارة الصحة بإنشاء مركز لأمراض القلب على مساحة ٦٠٠٠ م بمنطقه عرب الزينة، على أن تتولى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة تمويل المركز والاشراف عليه.

وأوضح نائبا المنيا أن الموافقة تأتي استجابة لطلب الإحاطة المقدم منهما بشأن معاناة أهالي محافظة المنيا من لجوئهم إلى محافظة القاهرة وبني سويف وأسيوط لإجراء عمليات قسطرة القلب والقلب المفتوح، بما يمثل عليهم أعباء اقتصادية تفوق قدراتهم، ذلك نتيجة عدم وجود الخدمة بالمحافظة.

وأكدا أن الموافقة تأتي انطلاقا من اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشاكل الصحة المتراكمة منذ عشرات السنوات وخاصة في صعيد مصر.

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