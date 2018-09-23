رئيس جامعة الأزهر: معرض الكتاب يبدأ فعالياته بالتعاون مع البحوث الإسلامية..غدا



يذكر أن المعرض يقام أمام المخيم الدائم بجوار كلية الهندسة بنين.

تبدأ، اليوم الأحد، فعاليات معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية لعرض الإصدارات العلمية للمجمع والتي تناقش العديد من القضايا الحيوية والمهمة التي يحتاج إليها الطلاب سواء في رحلتهم العلمية أو حتى حياتهم اليومي.وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن المعرض سوف يستمر على مدار الفترة القادم ضمن فعاليات التثقيف العلمي للطلاب من خلال توفير العديد من الإصدارات العلمية بأسعار بسيطة جدا تناسب كل الطلاب.أضاف رئيس الجامعة أن الإصدارات العلمية التي يحتوي عليها المعرض تتنوع ما بين العلوم الشرعية واللغوية والفكرية، وغيرها من الإصدارات التي تتناول قضايا معاصرة ترتبط بواقع الناس اليومي.