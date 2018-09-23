ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة الأزهر: معرض الكتاب يبدأ فعالياته بالتعاون مع البحوث الإسلامية..غدا

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تبدأ، اليوم الأحد، فعاليات معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية لعرض الإصدارات العلمية للمجمع والتي تناقش العديد من القضايا الحيوية والمهمة التي يحتاج إليها الطلاب سواء في رحلتهم العلمية أو حتى حياتهم اليومي.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن المعرض سوف يستمر على مدار الفترة القادم ضمن فعاليات التثقيف العلمي للطلاب من خلال توفير العديد من الإصدارات العلمية بأسعار بسيطة جدا تناسب كل الطلاب.

أضاف رئيس الجامعة أن الإصدارات العلمية التي يحتوي عليها المعرض تتنوع ما بين العلوم الشرعية واللغوية والفكرية، وغيرها من الإصدارات التي تتناول قضايا معاصرة ترتبط بواقع الناس اليومي.

يذكر أن المعرض يقام أمام المخيم الدائم بجوار كلية الهندسة بنين.

ترشيحاتنا

المتهم بتنفيذ مذبحة الحوامدية يعترف: ظلموني وثأرت لكرامتي.. صور

أحمد موسى: صلاح محسن يستاهل الـ 40 مليون وافرحوا للأهلي .. فيديو

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يكتسح حورويا برباعية

عمرو أديب يوجه رسالة لمحمد صلاح على الهواء.. فيديو

وائل جمعة: كوليبالي من أفضل التعاقدات الأفريقية في الأهلي.. فيديو

وائل جمعة يكشف عن رأيه الفني في أداء أيمن أشرف.. فيديو

بعد 100 سنة.. كشف سر صورة زوجتي وحماتي الشهيرة

الظلام يخيم على العاصمة الكندية أوتاوا

غداًَ.. انطلاق برنامج ستاد الزمالك على قناة الحدث اليوم

فرحة لاعبي الأهلي مع الجماهير عقب المباراة.. فيديو

فيضانات وعواصف تجتاح تونس.. فيديو

دوري ابطال افريقيا.. صلاح محسن يضيف الهدف الثالث للاهلي أمام حورويا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فى عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج .. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

فيديو

شريف إكرامي: لولا اصابة الشناوي لما شاركت في كأس العالم ..فيديو
محمد يوسف: سعيد بعودة الجمهور وحذرنا اللاعبين قبل مباراة حورويا.. فيديو
إكرامي ينفعل على الهواء: الخطيب مش حنفي.. فيديو
وائل جمعة يعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة التكميلية.. فيديو
محمد يوسف لـ مؤمن زكريا: الأهلي خيره على الكل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟