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اقتصاد

التموين تعرض على الوزراء استثمارات جديدة بقطاع التجزئة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 04:31 ص
وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح
تبحث وزارة التموين و التجارة الداخلية، غدا الإثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق؛ لضخ مجموعة من المشروعات بقطاع تجارة التجزئة بالتعاون مع 10 مستثمرين ، ضمن خط الوزارة للسيطرة علي الأسواق وتقديم منتجات باسعار تنافسية للجمهور.

ووفقا لما اعلنته الوزارة أنه من المقرر مشاركة كلا من الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالاضافة للدكتورة سحر نصروزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزراة بصدد ترتيب زيارة لأحد الشركات بمنطقة الصعيد والبالغ استثماراتها بمصر نحو 17 مليار جنيه، بالاضافة لافتتاح المرحلة الأولي للمركز التجاري من مشروع داون تاون بمدينة طنطا خلال العام المقبل.

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