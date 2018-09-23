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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة نائب محافظ الاسكندرية في قضية الرشوة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 06:01 ص
سعاد الخولى نائب
سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية
رامى المهدى - عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها لسماع باقي الشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى وأمانة سر سعيد عبد الستار.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى القضية ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها.

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