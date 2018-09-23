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مرأة

علاج الحبوب والهالات.. 8 وصفات طبيعية لجمالك

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:42 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
استعانت نورا السادات بصديقتها "ندى الهواري" لتخبرنا عن ماسكات العناية بالبشرة باستخدام الكركم.

الوصفة الأولى: علاج الحبوب وإزالة رواسب البشرة وتفتيح البقع.
- شوفان
- زبادي
- ليمون
- عسل
الخطوات: تخلط كل المكونات معًا وتترك على الوجه حتى تجف ثم تشطف بالماء الدافئ، وتكرر أسبوعيا.
* إن كانت بشرتك حساسة، أو بها جروح، فلا داعي لاستخدام الليمون، ويمكن استبداله بفيتامين سي.
لوصفة الثانية: ماسك الهالات السوداء للبشرة.
- قهوة
- زيت جوز هند
- كركم
- عسل
الخطوات: يترك الخليط على الهالات لنصف ساعة ثم يشطف بماء دافئ، وتغسل بالغسول المخصص للوجه مع قطنة للتخلص من اللون الأصفر.

الوصفة الثالثة: ماسك لنضارة البشرة.
- شوفان.
- زيت زيتون.
- بياض بيضة.
الخطوات: تخلط كل المكونات وتترك على الوجة لنصف ساعة ثم تشطف بالماء الدافئ.

وصفات أخرى بالكركم لتفتيح شعر الوجه
- كركم
- حمص مطحون
- ماء
الخطوات: تصنع عجينة من المكونات وتترك على الوجه في أماكن الشعر غير المرغوب فيه، فتقوم بتقليل نموه وإضعافه مع التكرار.

- الوصفة الرابعة: ماسك ترطيب للبشرة الجافة.
- طماطم – بديل لليمون مع البشرة الحساسة.
- كركم.
- عسل.
الخطوات: يفرد الخليط على الوجه باستخدام فرشاة مكياج قديمة، ويترك على الوجه لنصف ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ.
يستخدم الكركم أيضًا لتنظيف الأسنان.

وأخيرًا.. أخبرتنا "ندى الهواري" بعدة نصائح لعلاج تساقط الشعر عند المحجبات، كالتالي:
- عدم غسل الشعر يوميا بالشامبو والبلسم، نكتفي بـ 3 مرات أسبوعيا كحد أقصى.
- في المنزل، بفضل ترك الشعر مفكوكًا دون شيء يربطه، ويفضل تعريضه للشمس كلما أمكن.
- استخدمي زيت جوز الهند قبل الاستحمام بنصف ساعة، دون وضع الزيت على فروة الرأس.

وصفات للشعر: مقشر لفروة الرأس.
- سكر بني
- زيت جوزهند لأصحاب الشعر الفاتح أو زيت زيتون لأصحاب الشعر الداكن.
الخطوات: تفرك فروة الرأس بالخليط لإزالة الأتربة العالقة وتنشيط الدم في فروة الرأس.

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