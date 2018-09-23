ندوة بالمعهد الفرنسي بعنوان كنوز فوتوغرافية للآثار الشرقية.. غدا

ينظم المعهد الفرنسي بمصر، غدا الإثنين، ندوة ومعرض "كنوز فوتوغرافية على سلبيات زجاجية من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية" بمناسبة صدور النسخة العربية من كتاب لقطات من مصر.



يلقى المحاضرة مارى ليس أرنت، العضو العلمية السابقة والمشاركة فى تأليف الكتاب، وعماد عدلى المؤرخ الأثرى بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية ومترجم الكتاب، حيث ستكون المحاضرة بالغتين العربية والفرنسية مصحوبة بترجمة فورية.



كما يتضمن معرض الصور الفوتوغرافية المأخوذة من الكتاب21 لقطة تستعرض قرنًا من الزمان من أعمال الحفريات الأثرية التى قادها المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، هذه الصور، والتى أغلبها لم تنشر من قبل، ومعظمها على سلبيات زجاجية، محفوظة حاليًا في قسم الأرشيف والمجموعات بالمعهد.