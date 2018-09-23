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حوادث

تأمين تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
ًصورة أرشيفية -
ًصورة أرشيفية - إزالة تعديات
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمطحات المائية ومنافع الرى والصرف.

وقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من تأمين تنفيذ (17) قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

وفى السياق نفسه، بمديريات الأمن المختلفة، تمكنت مديرية أمن القليوبية من تأمين تنفيذ (6) قرارات إزالة حالات تعد متنوعة، وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم تأمين تنفيذ (15) قرار إزالة حالات تعد متنوعة، وفى مديرية أمن الدقهلية تم تأمين تنفيذ إزالة حالات تعد على مساحة (2 فدان).

وفى سياق متصل قامت مديرية أمن الغربية بتأمين تنفيذ (15) قرار إزالة حالات تعد متنوعة، وفى مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ (52) قرار إزالة تعديات متنوعة فيما قامت مديرية أمن الشرقية بتأمين تنفيذ (16) قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ (42) قرار إزالة تعديات متنوعة.

فيما قامت مديرية أمن قنا بتأمين تنفيذ (15) قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ (50) قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ (101) قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ (41) قرارات إزالة تعديات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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