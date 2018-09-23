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عمرو أديب ينفعل بسبب مقتل شاب قاوم التحرش بشقيقته.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:34 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
حمزة شعيب
إنفجر الإعلامي عمرو أديب، غاضبا في تعقيبه على مقتل شاب قاوم التحرش بشقيقته الحامل، قائلًا: "نفسى إعرف يا مصريين.. إحنا جرالنا إيه، هي النخوة راحت فين، حتى لما تطلع في نخوة، نلقى ناس عايزة تقتلها، هي الناس في البلد دي محرومة، وعندها عقدة نفسية، كل يوم التوحش بيزيد عن اليوم اللى قبله".

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc"، اليوم السبت: "هو دا أحلى من الشرف مفيش، فين لما كان واحد واقف على باب الحارة ميسمحش ان بنات حارته تتعاكس، إيه اللى جرالنا، وإزاي مفيس رادع لموضوع التحرش دا".

وأضاف: أنه منذ عدة أيام رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بريت كافانا، لرئاسة المحكمة العليا، خرجت الباحثة الجامعية، كريستين بلازي فورد، لتوضح أن هذا القاضي هم بإغتصابها منذ أن كانت بالثانوية العامة منذ 35 عام، والدنيا مقلوبة في أمريكا بسبب هذا الأمر: "35 سنة يامؤمن والدنيا مقلوبة، دا مش مسموح بيه في أي مكان في العالم".

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