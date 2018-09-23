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رياضة

وائل جمعة: كوليبالي من أفضل التعاقدات الأفريقية في الأهلي.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:52 ص
وائل جمعه
وائل جمعه
عمرو ابوبكر
أشاد وائل جمعة مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بقدرات المدافع المالي ساليف كوليبالي لاعب القلعة الحمراء.

وقال "جمعة" في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "كوليبالي من أفضل التعاقدات التي حدثت داخل النادي الأهلي في السنوات الأخيرة من ناحية اللاعبين الأفارقة".

وأضاف: "كوليبالي يمثل حلا كبيرا لخط دفاع النادي الأهلي وهو تعاقد ممتاز للفريق في الانتقالات الماضية.. كارتيرون يستحق الإشادة في تعامله مع الفريق والظروف التي يمر بها، في ظل غياب سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة، وأرى أن أيمن أشرف هو الحل الأمثل بجوار كوليبالي".

وتابع وائل جمعة: "الطول ليس أمر مهم، أيمن أشرف يتعامل بعقله بشكل رائع للغاية ويجيد اللعب بقدمه اليسرى".

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