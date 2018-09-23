وائل جمعة: كوليبالي من أفضل التعاقدات الأفريقية في الأهلي.. فيديو

أشاد وائل جمعة مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بقدرات المدافع المالي ساليف كوليبالي لاعب القلعة الحمراء.





وقال "جمعة" في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "كوليبالي من أفضل التعاقدات التي حدثت داخل النادي الأهلي في السنوات الأخيرة من ناحية اللاعبين الأفارقة".





وأضاف: "كوليبالي يمثل حلا كبيرا لخط دفاع النادي الأهلي وهو تعاقد ممتاز للفريق في الانتقالات الماضية.. كارتيرون يستحق الإشادة في تعامله مع الفريق والظروف التي يمر بها، في ظل غياب سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة، وأرى أن أيمن أشرف هو الحل الأمثل بجوار كوليبالي".



