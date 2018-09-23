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عمرو أديب: استضافة نجوم مسلسل رأفت الهجان مقصودة للرد على فيلم الملاك

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:06 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
حمزة شعيب
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن استضافة أبطال مسلسل رأفت الهجان، تأتي لأنه شكل وعى أغلب المصريين جيلا وراء جيل، والذي يعد بمثابة مصدر فخر للمصريين.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc"، أن البرنامج يحتفل بمناسبة مرور 30 عاما على هذا المسلسل العظيم العبقري، مضيفا: "هذا الاحتفال مقصود للرد على معركة الوعى المتمثلة في فيلم الملاك الإسرائيلي، عن أشرف مروان، ومحاولة التأثير على عقل المواطن العربي والمصري".

وأكمل: "أيًا كان رأيكم في أشرف مروان، فرأي إسرائيل في رأفت الهجان واضح بأنه جاسوس بهدل إسرائيل"، موضحًا أن رأفت الهجان عاش بإسرائيل 17 عامًا، مطالبًا جميع الأهالى بتشجيع أبناءهم على حضور حلقة اليوم من البرنامج، معقبًا: "ناس كتير متعرفش رأفت الهجان، ودور المخابرات المصرية وحربها ضد الموساد الإسرائيلي".

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