محمد يوسف: سعيد بعودة الجمهور وحذرنا اللاعبين قبل مباراة حورويا.. فيديو

ابدى محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بعودة الجماهير للمدرجات خلال مباراة الاهلي وهورويا الغيني بإياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة.



وقال يوسف في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد": سعيد للغاية بعودة الجمهور للمدرجات، فهم أساس فوزنا بالبطولات".



وأضاف: "حذرنا اللاعبين قبل المباراة بعد نتائج مباريات الأمس بالبطولة".

