ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد يوسف لـ مؤمن زكريا: الأهلي خيره على الكل.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 04:31 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
عمرو ابوبكر
أكد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك عرضا تم تقديمه من قبل النادي لمؤمن زكريا لاعب الفريق.

وقال "يوسف" في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " قدمنا عرض لمؤمن زكريا، وننتظر رده".

وأضاف يوسف: "نحترم رغبة اللاعب سواء بالاستمرار او الرحيل؛ الأهلي خيره على الكل، ولاعبيه سعداء بارتداء قميصه".

ترشيحاتنا

محلل: هجوم الأحواز يُعد اختراقًا أمنيًا كبيرًا.. و"الحرس الثوري" ضعيف .فيديو

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يكتسح حورويا برباعية

أحمد ماهر: إسرائيليون تحرشوا بأبطال مسلسل رأفت الهجان

عفاف شعيب: صفوت الشريف أجبرني على المشاركة في رأفت الهجان.. فيديو

التحالف العربي يحاصر قيادات الحوثي في الحديدة

بعد 100 سنة.. كشف سر صورة زوجتي وحماتي الشهيرة

أحمد موسى: صلاح محسن يستاهل الـ 40 مليون وافرحوا للأهلي .. فيديو

شريف إكرامي يتحدث عن التوريث في الكرة المصرية.. فيديو

وائل جمعة ينفعل على الهواء من تصرف ناصر ماهر .. فيديو

المصري يطمئن جماهيره قبل موقعة اتحاد العاصمة في الجزائر.. فيديو

الخارجية تدين حادث الأحواز الإرهابى: خالص التعازى لأسر الضحايا

6 وصفات لاستغلال بواقي الدجاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فى عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج .. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

فيديو

شريف إكرامي: لولا اصابة الشناوي لما شاركت في كأس العالم ..فيديو
محمد يوسف: سعيد بعودة الجمهور وحذرنا اللاعبين قبل مباراة حورويا.. فيديو
إكرامي ينفعل على الهواء: الخطيب مش حنفي.. فيديو
وائل جمعة يعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة التكميلية.. فيديو
محمد يوسف لـ مؤمن زكريا: الأهلي خيره على الكل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟