محمد يوسف لـ مؤمن زكريا: الأهلي خيره على الكل.. فيديو

أكد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك عرضا تم تقديمه من قبل النادي لمؤمن زكريا لاعب الفريق.



وقال "يوسف" في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " قدمنا عرض لمؤمن زكريا، وننتظر رده".



وأضاف يوسف: "نحترم رغبة اللاعب سواء بالاستمرار او الرحيل؛ الأهلي خيره على الكل، ولاعبيه سعداء بارتداء قميصه".

