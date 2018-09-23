جماهير الأهلي تشعل ملعب السلام.. فيديو

رصدت عدسة صدي البلد ، تواجد جماهير الأهلي فى ملعب السلام لمؤازرة الفريق أمام حورويا الغيني في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشهد ملعب السلام تشجيع قوي من قبل جماهير الاهلي طوال المباراة .
واكتسح الاهلي حورويا
الغيني برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.
وشهد ملعب السلام تشجيع قوي من قبل جماهير الاهلي طوال المباراة .
واكتسح الاهلي حورويا
الغيني برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.
وتأهل الأهلي إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر.