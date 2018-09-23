ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جماهير الأهلي تشعل ملعب السلام.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة صدي البلد ، تواجد جماهير الأهلي فى ملعب السلام لمؤازرة الفريق أمام حورويا الغيني في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد ملعب السلام تشجيع قوي من قبل جماهير الاهلي طوال المباراة .

واكتسح الاهلي حورويا الغيني برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.

وتأهل الأهلي إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه رسالة قاسية للإعلام الرياضي.. فيديو

شقيقة ضحية الدفاع عن الشرف تروى تفاصيل اعتداء بلطجية كرداسة على أخيها.. فيديو

قرار قبرصى عاجل ضد تركيا بعد احتجازها لسفينة على متنها مصريون

أحدهم طُرد بعد ساعتين.. وآخر استدعوا ولي أمره.. هل تتذكر تفاصيل أول يوم مدرسة؟

لعنة الفراعنة تضرب صحفيا أمريكيا بعد حضوره فتح تابوت فرعونى.. صور

الطبيب الشرعي لحادثة الأميرة ديانا يكشف سبب وفاتها بعد مرور 21 عاما

لقطة رائعة من أكرم توفيق تجاه المشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

بالأرقام.. الأهلي أكثر الفرق وصولًا للمربع الذهبي في دوري الأبطال

علاج الحبوب والهالات.. 8 وصفات طبيعية لجمالك

عمرو أديب ينفعل بسبب مقتل شاب قاوم التحرش بشقيقته.. فيديو

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

عادل هيكل.. قصة الكابتن والفنان الذي طارد عمر الشريف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فى عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج .. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

فيديو

تعليق شريف إكرامي على أفريقيا بتنادي الأهلي.. فيديو
إكرامي: مؤمن زكريا صريح أكثر من عبد الله السعيد.. فيديو
شريف إكرامي يتحدث عن التوريث في الكرة المصرية.. فيديو
عمرو أديب: استضافة نجوم مسلسل رأفت الهجان مقصودة للرد على فيلم الملاك
وائل جمعة: كوليبالي من أفضل التعاقدات الأفريقية في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟