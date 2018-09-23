جماهير الأهلي تشعل ملعب السلام.. فيديو

رصدت عدسة صدي البلد ، تواجد جماهير الأهلي فى ملعب السلام لمؤازرة الفريق أمام حورويا الغيني في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.وشهد ملعب السلام تشجيع قوي من قبل جماهير الاهلي طوال المباراة .

واكتسح الاهلي حورويا الغيني برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.



وتأهل الأهلي إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر.