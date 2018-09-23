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رياضة

إكرامي الكبير: الفوز على وفاق سطيف يضع الأهلي بطلًا لدوري الأبطال ..فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:49 ص
اكرامي
اكرامي
عمرو ابوبكر
قال إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، إن الفريق قادر على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في حالة تخطي وفاق سطيف في نصف النهائي.

وأضاف في حواره مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مازيمبي ليس كما تعودنا عليه، فامكانياته أصبحت أقل وليس بنفس المستوى وايضًا الوداد المغربي نفس الأمر".

وتابع: "أخشى من مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الجزائر من الخشونة والقوة في أرض الملعب، يجب أن نحقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب بالقاهرة".

وأضاف والد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الحالي: "لازم نقول إن تخطي وفاق سطيف يجعل الفريق يفوز ببطولة دوري الأبطال، مع احترامي لباقي الفرق، الترجي كعبنا عالي عليه وفريق أول أغسطس ليس بالقوة وكان الأجدر هو تأهل مازيمبي".

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