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رياضة

جمهور الأهلي يقتحم ملعب السلام.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة صدي البلد، رد فعل كارتيرون مدرب الأهلي واللاعبين عقب إحراز الأهداف فى مرمي حورويا الغيني، في إطار منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

واكتسح الاهلي حورويا الغيني برباعيه نظيفه عن طريق وليد سليمان وأسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر.

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