الأهلى يوجه الشكر لقيادات وزارة الداخلية

وجه النادى الأهلى الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والقيادات الأمنية، على رأسها اللواء جمال عبد الباري، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، واللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء عماد صيام، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام.



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب هورويا الغيني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وكان لقاء الذهاب بالعاصمة كوناكري انتهى بنتيجة التعادل السلبي ليحجز الأهلي مقعده في دور نصف نهائي البطولة.



كما توجه الأهلي بالشكر لرجال الداخلية على الجهود الكبيرة التي، بذلوها لتأمين وسلامة الجماهير في مباراه الأهلي وهورويا الغينى في إياب دور الثمانية من بطولة إفريقيا، وهو الأمر الذى كان له الأثر الأكبر في تأهل الفريق لنصف نهائى البطولة.



وأشاد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، بالتعاون الكبير من القيادات الأمنية وحرصهم على اقامة وتأمين المباريات المحلية والافريقية من خلال خطة متكاملة الأركان.



وأكد الأهلي أن هذا الأمر ليس بغريب على قيادات الداخلية الذين يضربون أروع الامثلة في الحفاظ على الوطن.