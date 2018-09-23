لقطة رائعة من أكرم توفيق تجاه المشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

رصدت عدسة صدي البلد، لقطة رائعة من أكرم توفيق بالتوجه إلى مشجعي الاهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة لمصافحتهم والتقاط الصور السيلفي عقب مباراة الاهلي وهورويا الغيني والتي جمعت الفريقين علي ملعب السلام ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .



واكتسح الأهلي حورويا الغيني برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي .



وتأهل الأهلي إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر