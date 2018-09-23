شريف إكرامي: لولا اصابة الشناوي لما شاركت في كأس العالم ..فيديو



أكد شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي انه لولا إصابة احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لما كان انضم لقائمة المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018.



وقال اكرامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر صدى البلد "بعد ما الشناوي اتصاب بيوم قالولي في المنتخب انت معانا، اه مكنتش بشارك بشكل منتظم".



متابعًا "لو حسبتها، عصام الحضري عدى الـ 100 مباراة دولي، عواد ومحمد الشناوي عندهم ماتش واحد بس، كان لازم يكون حد في النص يعمل التوازن".



وأضاف حارس الاهلي "الشناوي وعواد قدما اداء جيد في المعسكر قبل كاس العالم، ولكن كان يجب اختيار واحد فقط منهم".



وواصل شريف اكرامي :"بصراحة، لو احمد الشناوي مكنش اتعور قبل كأس العالم مكنتش هروح أنا المونديال".

