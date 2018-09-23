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فن

عروض اليوم من مهرجان الجونة السينمائي وإقبال كبير على الأفلام القصيرة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يعرض اليوم عدد من الأفلام المميزة، ضمن مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثانية، البداية من الفيلم الجزائري "ريح رباني" الساعة الـ6 مساء ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ببقاعة أوديماكس، وذلك بحضور مخرج الفيلم مرزاق علواش، وأحد أبطاله.

قصة الفيلم تركز على شاب وشابة يتم تكليفهما بتنفيذ عملية مسلحة ضد معمل تكرير للبترول في صحراء شمال أفريقيا.

ويعرض الفيلم النرويجي "أوتيا- 22 يوليو" للمخرج أريك بوب الساعة 3:30 عصرا في قاعة أوديماكس خارج المسابقة، بحضور بطلة العمل وتقام ندوة عقب عرضه، وتدور أحداثه في 22 يوليو 2001 عندما تعرض مئات من أعضاء اتحاد شبيبة حزب العمال النرويجيين المخيمين في معسكر صيفي خارج أوسلو إلى هجوم مسلح نفذه يميني متطرف، عندم سماع الشباب أصوات إطلاق الرصاص في أرجاء الجزيرة يشيع الخوف ويتحط الجو الآمن فيها، ونبدأ بملاحقة محاولات الشابة (كايا) للنجاة لحظة بلحظة.

وفي الساعة الـ12 ظهرا يعرض فيلم "وجه" للمخرجة البولندية مالجورزاتا شوموفسكا خارج المسابقة في سي سينما 1، واستطاع الفيلم أن يقتنص جائزة لجنة التحكيم الكبري (الدب الفضي) بمهرجان برلين، تدور الأحداث حول رجل يعمل في موقع بناء تمثال للسيد المسيح، يتعرض إلى حادث خطير يتسبب في تشويه وجهه بالكامل. فيخضع إلى عملية زراعة وجه تجري لأول مرة في البلد، ويمر بالعديد من الأزمات المتعلقة بالهوية.

كما يعرض فيلم "تعليم باريسي" الساعة 3 مساء في سي سينما 1 خارج المسابقة بحضور بطل العمل وتقام ندوة بعد العرض، والفيلم الفرنسي للمخرج جون بول سيفيراك يدور حول وصول (اتيان) إلى باريس لدراسة السينما بجامعة السوربون، ويتعرف على (ماتياس) و(جون ويل) وبينما يقضون العام الدراسي يواجهون صعوبات الصداقة والحب.

وضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يعرض في سي سينما 1 الساعة 8:30 مساء، فيلم روسي بعنوان "الرجل الذي فاجيء الجميع" بحضور منتجة العمل وأيضا مخرجيه ناتاليا ميركولوفا وألكسي شوبوف، وتدور أحداثه حول (إيجور كورهسنوف) حارس غابا سيبيري يبلغ من العمر 40 عاما، يقاوم بلا خوف الصيادين المخالفين في تايجا، وفجأة يكتشف أنه مصاب بسرطان في مرحلة متأخرة ليقرر تغيير هويته لتجنب الموت القادم.

وفي سي سينما 2 يعرض الفيلم الفرنسي الإيطالي "درب السموني" الساعة 5 مساء بحضور منتجة العمل الذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، والفيلم للمخرج ستيفانو سافونا، ويعرض الساعة الـ 8 مساء فيلم "الأسطول الشبح" من الولايات المتحدة الأمريكية وإخراج شانون سيرفيس وجيفري والدرون.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم برنامج الفيلم القصير الساعة الـ6 مساء في سي سينما 3 وقد شهد إقبالا كبيرا على شراء تذاكره، كما يقام حفل “موسيقى أفلام يوسف شاهين” الساعة الـ10 مساء في إطار احتفاء المهرجان بالمخرج الراحل وتكريمه في ذكرى مرور 10 سنوات على رحيله.

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عروض اليوم من مهرجان الجونة السينمائي وإقبال كبير على الأفلام القصيرة

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