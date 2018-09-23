شريف إكرامي يتحدث عن التوريث في الكرة المصرية.. فيديو

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن التوريث وحراسته عرين القلعة الحمراء بسبب والده إكرامي الشحات نجم مصر السابق.



وقال حارس الأهلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر صدى البلد: "الموضوع بيتاخد بالمجهود، انا لما رجعت من برة مرجعتش على الأهلي على طول، رجعت بمجهودي".



وأضاف شريف إكرامي: "الكورة زي العوم، اللي مش بيعرف يعوم هيغرق وممكن يكون في فرصة أكبر من الغير في المستويات الصغيرة كمدرسة كورة أو هكذا لكن بعد ذلك يصبح الأمر بالمجهود فقط لاغير".



وتابع: "الفترة الجاية فيها لعيبة صغيرة اهاليهم لاعبين كبار مثل شوبير واسامة نبيه وغيرهم، ارجوا من الناس متحكمش عليهم من الأسماء، لو بتمشي بالواسطة والسهولة دي كنا شوفنا كل ابناء اللاعبين يلعبوا من بداية اللعبة في مصر".



واستطرد حارس الأهلي: "في ناس بتعلق شماعة فشلها ان كل الظروف ضدها، اللي عاوز يحقق حاجة هيحفر في الصخر ويحققها، في مجتهدين كتير ملهمش نصيب ومش بيكونوا موفقين حتى لا نخلط الأمور، البعض بيجتهد والعبرة تكون بذلك وهو أساس أي نجاح".