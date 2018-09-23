ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شريف إكرامي يتحدث عن التوريث في الكرة المصرية.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:13 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
عمرو ابوبكر
تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن التوريث وحراسته عرين القلعة الحمراء بسبب والده إكرامي الشحات نجم مصر السابق.

وقال حارس الأهلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر صدى البلد: "الموضوع بيتاخد بالمجهود، انا لما رجعت من برة مرجعتش على الأهلي على طول، رجعت بمجهودي".

وأضاف شريف إكرامي: "الكورة زي العوم، اللي مش بيعرف يعوم هيغرق وممكن يكون في فرصة أكبر من الغير في المستويات الصغيرة كمدرسة كورة أو هكذا لكن بعد ذلك يصبح الأمر بالمجهود فقط لاغير".

وتابع: "الفترة الجاية فيها لعيبة صغيرة اهاليهم لاعبين كبار مثل شوبير واسامة نبيه وغيرهم، ارجوا من الناس متحكمش عليهم من الأسماء، لو بتمشي بالواسطة والسهولة دي كنا شوفنا كل ابناء اللاعبين يلعبوا من بداية اللعبة في مصر".

واستطرد حارس الأهلي: "في ناس بتعلق شماعة فشلها ان كل الظروف ضدها، اللي عاوز يحقق حاجة هيحفر في الصخر ويحققها، في مجتهدين كتير ملهمش نصيب ومش بيكونوا موفقين حتى لا نخلط الأمور، البعض بيجتهد والعبرة تكون بذلك وهو أساس أي نجاح".

ترشيحاتنا

شاكيري يخطف الأنظار من محمد صلاح ويحصد لقب رجل مباراة ليفربول وساوثهامبتون

أحمد موسى يوجه رسالة قاسية للإعلام الرياضي.. فيديو

مشاهدة مباراة الأهلي وحوريا بث مباشر

أحمد موسى: صلاح محسن يستاهل الـ 40 مليون وافرحوا للأهلي .. فيديو

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يكتسح حورويا برباعية

مشاهدة مباراة الأهلي وحورويا الغيني في أبطال أفريقيا 22-9-2018.. بث مباشر

فرحة لاعبي الأهلي مع الجماهير عقب المباراة.. فيديو

كارتيرون: رباعية حورويا خطوة مهمة لاستعادة اللقب الإفريقي

أحمد موسى ساخرا: قطر اكتفت ذاتيا من إنتاج كراتين البيض .. فيديو

عادل هيكل.. قصة الكابتن والفنان الذي طارد عمر الشريف

لقطة رائعة من أكرم توفيق تجاه المشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

الطبيب الشرعي لحادثة الأميرة ديانا يكشف سبب وفاتها بعد مرور 21 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فى عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج .. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

فيديو

تعليق شريف إكرامي على أفريقيا بتنادي الأهلي.. فيديو
إكرامي: مؤمن زكريا صريح أكثر من عبد الله السعيد.. فيديو
شريف إكرامي يتحدث عن التوريث في الكرة المصرية.. فيديو
عمرو أديب: استضافة نجوم مسلسل رأفت الهجان مقصودة للرد على فيلم الملاك
وائل جمعة: كوليبالي من أفضل التعاقدات الأفريقية في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟