أفكار للإبداع.. اصنعي علبة مكياج من برطمان الصلصة

تقدم االشيف غادة التلي، أفكارا لهواة صنع وتزيين الأطباق والعلب المستخدمة سواء في عرض الطعام، أو في وضع المكياج.



طبق تقديم الحلوى للأطفال:

سنحول طبق الحلوى لشيء يشبه ماكينة الحلوى الشهيرة في المجمعات التجارية، التي عادة ما يكون جسمها أحمر، ولها بلورة زجاجية مستديرة تظهر منها الحلوى بألوانها المختلفة.

ولتنفيذ تلك الفكرة نحتاج للأدوات التالية:

- بولة زجاجية مستديرة، أو حوض سمك مستدير صغير.

- إصيص زرع بلاستيكي حديث ملون.

- مسدس شمع

- خرز ملون

- شريط تزيين من عند الخردواتي.



علبة ترتيب المكياج

بدلًا من وضع المكياج بشكل عشوائي على تسريحة غرفة نومك، استغلي البرطمانات البلاستيكية الفارغة، وبقايا الدانتيل والأشرطة، لصنع مقلمة مكياج شيك.



لتنفيذ تلك الفكرة تحتاجين للأدوات التالية:

- برطمانات فارغة ومغسولة من ملصقات الماركات.

- أشرطة تزيين قماشية (دانتيل – شيفون)

- ورود للتزيين.

- فرخ ورق فوم سميك ولامع.

- مسدس شمع.



من الشمعدان القديم.. طبق لتقديم الفاكهة:

موضة هذا العام التي تشتريها كل عروس بمبالغ باهظة، هي أطباق عرض الطعام المعدنية المزينة، لذا أعدت لك غادة التلي طريقة لاستغلال الشمعدانات القديمة في منزلك وتحويلها لطبق عرض طعام على الموضة.



لتنفيذ هذه الفكرة ستحتاجين للأدوات التالية:

- صواني ألمونيوم نظيفة مستديرة.

- شمعدان معدني قديم.

- مسدس شمع.



الاستفادة من البرطمانات

يزدحم مطبخ كل منا، بالعديد من البرطمانات الزجاجية الفارغة التي تأتي فيها الصلصة والنسكافيه مثلا، استغليها في تقديم الحلوى للضيوف بعد تزيينها بطريقة مبتكرة من غادة التلي.



لتنفيذ تلك الفكرة ستحتاجين للأدوات التالية:

- مسدس شمع.

- فرخ ورق كارتون ملون A4.

- برطمانات زجاجية أو بلاستيكية.

- شرائط قماش للتزيين من الستان أو الدانتيل.



تزيين باسكت القمامة بطريقة شيك للصالون:

لتنفيذ هذه الفكرة أنت بحاجة للأدوات التالية:

- حبل غسيل ملون.

- أشرطة ستان للتزيين.

- أشرطة دانتيل

- سلة قمامة بلاستيكية سادة.

- مسدس شمع.

- إكسسوارات للتزيين من الخرز.