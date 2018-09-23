إكرامي: مؤمن زكريا صريح أكثر من عبد الله السعيد.. فيديو

قال اكرامي الشحات حارس مرمى إن الاهلي السابق ان مؤمن زكريا لاعب الفريق الحالي سيكون صريح في موقفه من الاستمرار مع النادي أكثر من عبد الله السعيد.



وعلق اكرامي في حواره مع برنامج الماتش على شاشة صدى البلد الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت: "مؤمن سيكون صريح اكثر من عبد الله السعيد في تحديد موقفه مع النادي الأهلي في الانتقالات المقبلة".



وتابع إكارمي: "لا اعرف اتجاه مؤمن زكريا القادم ولكن ما اعلمه ان الامور اصبحت اوضح بين اللاعب وادارة النادي متمثلة في محمد يوسف مدير الكرة".

