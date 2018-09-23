عضو بالقومي للمرأة: حالات التحرش تراجعت لهذا السبب

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التحرش إعتداء من شخص علي شخص آخر، مضيفة أن لكل شخص مساحة آمنة ليس من حق الطرف الآخر أن يعتدي عليها.



وأكدت رانيا يحيي، خلال حوارها علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس القومي للمرأة يقوم بأدوار مختلفة، ويواجه الظواهر السلبية التي تتعرض لها المرأة داخل المجتمع، مشيرة إلي أن هناك 27 فرعا للمجلس القومي للمرأة يوجد بداخل كل فرع مكتب مخصص للشكاوي.



وأشارت إلى أن ظاهرة التحرش تتراجع وتنحصر في المناسبات بسبب التواجد الأمني المكثف.