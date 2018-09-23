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تهانى راشد عن دورها في رأفت الهجان: عاشرت اليهود 3 سنوات.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
تهاني راشد ومحمود
تهاني راشد ومحمود عبد العزيز
حمزة شعيب
قالت الفنانة تهاني راشد تعليقا على دورها في مسلسل "رأفت الهجان"، وتقديمها شخصية يهودية: "مكنش حد غيرى ينفع يعمل شخصية سيرينا أهارونى، لأني عشت مع اليهود 3 سنوات خلال دراستي".

وأضافت تهانى راشد خلال لقائها الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بى سى مصر»: «مدرسة مادة الفرنساوى كانت يهودية وكانت بتدينى درس خصوصى وابنتها كانت زميلتى وعلشان كدة كنت بتكلم زيهم».

وأضافت: «المخرج الراحل يحيى العلمى كان يحب يدلع الفنان ويحب يهزر ويضحك مع الممثلين وكان بيشتغل في اليوم 3 ساعات فقط، وصارم أثناء العمل».

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