تهانى راشد عن دورها في رأفت الهجان: عاشرت اليهود 3 سنوات.. فيديو

قالت الفنانة تهاني راشد تعليقا على دورها في مسلسل "رأفت الهجان"، وتقديمها شخصية يهودية: "مكنش حد غيرى ينفع يعمل شخصية سيرينا أهارونى، لأني عشت مع اليهود 3 سنوات خلال دراستي".



وأضافت تهانى راشد خلال لقائها الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بى سى مصر»: «مدرسة مادة الفرنساوى كانت يهودية وكانت بتدينى درس خصوصى وابنتها كانت زميلتى وعلشان كدة كنت بتكلم زيهم».



وأضافت: «المخرج الراحل يحيى العلمى كان يحب يدلع الفنان ويحب يهزر ويضحك مع الممثلين وكان بيشتغل في اليوم 3 ساعات فقط، وصارم أثناء العمل».

