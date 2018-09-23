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أحمد ماهر: إسرائيليون تحرشوا بأبطال مسلسل رأفت الهجان

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:16 ص
أحمد ماهر
أحمد ماهر
حمزة شعيب
قال الفنان أحمد ماهر، تعليقا على دوره في مسلسل رأفت الهجان، إن جهاز المخابرات المصرية يشرف الدولة وحلم لأي شخص يعمل به، متابعا: «المخرج الراحل يحي العلمى كان يشع حالة بهجة داخل الاستوديو».

وأضاف "ماهر" خلال لقائه في برنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «إم بى سى مصر»: «الإسرائيليون كانوا يتحرشون بالفنانين المصريين أثناء تصوير الجزء الثانى من المسلسل وسعوا لوقف تصويره، ولكن رجال المخابرات المصرية كانوا بيحمونا حتى نهاية مهمتنا، والدولة كانت موفرة إنتاج قوى، ويجب عليها العودة للإنتاج الدرامى».

وتابع: "شرفت بالمشاركة فى مسلسل رأفت الهجان وكنت أخشى المقارنة مع يوسف شعبان".

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أحمد ماهر: إسرائيليون تحرشوا بأبطال مسلسل رأفت الهجان

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