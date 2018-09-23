نقيب الفلاحين: الاهتمام بالمبيدات الزراعية أفضل الطرق لمحاربة التبرقش

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن "التبرقش" من الأمراض التي تصيب الموز وتؤثر على إنتاج الفدان من المحصول.



وأضاف أبو صدام لـ صدى البلد أن هناك تتعاون بين وزارة الزراعة مع مركز البحوث الزراعية الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية لمكافحة مرض "التبرقش" التي أصابت محصول الموز هناك ونثمن دور وزارة الزراعة في مكافحة المرض من البداية.



وتابع نقيب عام الفلاحين أن هذا المرض يأتي عن طريق الحشرات لذا يجب معالجة الأراضي والإهتمام بالمبيدات الزراعية المكافحة لهذا المرض لكي يتم الحصول على محصول جيد.



جدير بالذكر ان الإدارة المركزية بوزارة الزراعة قدمت عدة توصيات للمزارعين للتعامل مع محصول الموز للحماية من مرض التبرقش.