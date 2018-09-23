اليوم.. حفل افتتاح دورة إدارة الأزمات للمجلس الأعلى للإعلام وأكاديمية ناصر



يحاضر فى الدورة خبراء من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان الاعلام وإدارة الأزمات.

يفتتح الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، الأحد، دورة الأزمات التى ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.تستمر لمدة ثلاث أسابيع بمقر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، يشارك فيها عددا من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية.