معسكر بالعين السخنة لقطاع الناشئين 2005 بنادى وادي دجلة.. صور



وجاءت نتيجة مباراة اليوم مع منتخب الريس ١/٨ لصالح نادى وادى دجلة وشارك من حراس قطاع الماشئين ٢٠٠٥ بالنادى الحراس لؤى حمدى ومصطفى عواجة وخالد محمود وأحمد شتله، وفريق الناشئين من اللاعبين.



وعبر اللاعبون عن سعادتهم بالمعسكر الذى أفادهم كثيرا بدنيا ونفسيا مؤكدين أن كباتن الفريق بذلوا كل الجهد لتقديم العون لهم والمساندة سواء فى التمرينات الصباحية أو المسائية وفى المحاضرات النظرية وفى فترات الترفيه أيضا.



وتوجه اللاعبون بالشكر لكل من ساهم وفكر فى إقامة المعسكر، وللجهاز الذى يضم المشرف العام بركات علام والمدير الإدراى للفريق محمد رشوان والمدير الفنى كابتن علاء عبد السميع ومساعده شحته ومدرب الحراس أوكد مجد.

نظم نادى وادى دجلة معسكرا لمدة يومين لفريق الناشئين 2005، بمنتجع وادى دجلة في العين السخنة، حيث توجه اللاعبون وحراس المرمى للمعسكر لإجراء التدريبات وتلقى المحاضرات من قادة الفريق هناك، بالاضافة لتنظيم مباراة مع منتخب السويس اليوم فاز فيها فريق الناشئين 2005 وادى دجلة على منتخب السويس.وَقّاد المعسكر على مدى اليومين كابتن علاء عبد السميع وكابتن أوجد مجد وكابتن محمد رشوان وكابتن شحته.وخلال المعسكر تم تدريب اللاعبين بأحدث الطرق والأساليب الرياضية العملية، بالإضافة إلى تلقى دورات ومحاضرات نظرية.