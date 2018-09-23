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منوعات

مغامر يحول الفيسبا إلى طائرة سبح بها وسط الغيوم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:14 ص
الفيسبا الطائرة مع
الفيسبا الطائرة مع المغامر
محمد علي
نشرت صحيفة ديلي ميل وموقع إم إس لقطات الفكاهية والخرافية المرعبة، أظهرت بهلوان نمساوي وهو يركب مركبته التي كانت عن سكوتر أو الشهيرة بالفيسبا ويقفز بها من على ارتفاع 13500 ألف قدم.

وقفز المغامر النمساوي جونتر شاشيرماير من الطائرة بواسطة فسيبا وصار يتمرغ بها في السحب وهو على ارتفاع 4 آلاف متر.

وشوهد المتسابق العنكبوت النمساوي وهو يدور في دوائر ويضع يده على قضبان مقبض الفيسبا.

وقامت العديد من الكاميرات ، التي تم إعدادها على متن الطائرة والفيسبا بالتقاط الصور والفيديو المرعب له من زوايا مختلفة، حتى ينفصل شاشيرماير في النهاية عن رحلته وينشر مظلته.

ومن المعروف شاشيرماير Schachermayr له العديد من المحاولات والأعمال المثيرة البرية الخطرة.

وفي معرض تلخيصه لفلسفته ، قال: "كقاعدة عامة ، الرياضيون المتطرفون ليسوا متهورين ، لكن كبار الرياضيين لديهم طموح ودافع قوي".
مغامر يحول الفيسبا إلى طائرة سبح بها وسط الغيوم
مغامر يحول الفيسبا إلى طائرة سبح بها وسط الغيوم
مغامر يحول الفيسبا إلى طائرة سبح بها وسط الغيوم
مغامر يحول الفيسبا إلى طائرة سبح بها وسط الغيوم
مغامر يحول الفيسبا إلى طائرة سبح بها وسط الغيوم

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