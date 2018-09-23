بعد 100 سنة.. كشف سر صورة زوجتي وحماتي الشهيرة

تثير الصور المركبة وهما بصريا حيث يراها البعض امرأة شابة ومنهم من يراها عجوز، وفق رأت صحيفة ديلي ميل.



وسألت الصحيفة سؤالا ، كيف نتصور العالم من حولنا قد يتأثر بشدة بالعمر؟



وهنا يجيب الباحثون أن الوجوه على وجه الخصوص قد تكون خاضعة للتحيزات اللاواعية ، مع اعتماد الدماغ على كل من العمليات العصبية والعوامل الاجتماعية للتعرف على الآخرين.



وباستخدام الوهم البصري لعام 1915 "زوجتي وحماتي" ، أوضحت دراسة جديدة كيف يمكن للوهم أن يملي علينا ما نراه في أشكال غامضة.



في حين يميل المشاهدون الأصغر سنًا إلى رؤية امرأة في منتصف العشرينات من العمر ، كان المراقبون الأكبر سنًا أكثر عرضة لرؤية امرأة في الستينيات من العمر أو أكبر.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين في عمر الـ 30 عاما يرون امرأة والذين تزيد أعمارهم عن 36 سنة سيدة مسنة.



وظهرت الصورة "زوجتي وحماتي" لأول مرة على بطاقة بريدية ألمانية في عام 1888.



وفي عام 1915، قدم رسام الكاريكاتير ويليام إيلي هيل روايته، وفي عام 1930، استخدم عالم النفس إيدفينع بورينج الصورة في المادة "شخصية غامضة جديدة.

