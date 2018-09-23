شاهد.. لوك ريم البارودي بالشعر الطويل



واعتذرت "البارودي" عن المشاركة في الجزء الأول لعدم إعجابها بالأجر المعروض عليها، حيث فشلت كل المفاوضات وقتها.





نشرت ريم البارودي، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ظهرت خلالها بشعر طويل على عكس إطلالتها السابقة.من ناحية أخرى بدأت ريم البارودى التحضير للجزء الثانى من مسلسل البيت الكبير مع المخرج محمد النقلى ولوسى ومنة فضالى وعدد كبير من الفنانين.